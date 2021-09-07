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Заболевший коронавирусом Киселев рассказал о своем самочувствии

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Гендиректор МИА «Россия сегодня» и ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Киселев, госпитализированный с коронавирусом, рассказал РИА «Новости», что температура у него уже нормализовалась.

«Была высокая температура, за 38, меня госпитализировали, но лечение дало хороший результат, сейчас температура уже нормальная — это позитивный ответ на лечение», — сказал Киселев.

По словам ведущего, прогноз по его случаю «оптимистичный».

Ранее сообщалось, что первым симптомом заболевания у главы «Россия сегодня» стал сухой кашель, затем поднялась до 38 градусов температура, и стало тяжело дышать. При этом ПЦР-тест не показал положительный результат, и Киселев работал, пока не развилась двусторонняя пневмония — у него поражено от 25% до 50% легких. Состояние телеведущего врачи оценивали как средней тяжести.

За минувшие сутки в России было выявлено 17 425 новых случаев заражения коронавирусом, вылечились 17 243 человека, умерли 795. Наибольшее число подтвержденных случаев COVID-19 было зафиксировано в Москве (1 187), Московской области (880), Санкт-Петербурге (626), Свердловской (510) и Ростовской (475) областях.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
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