Директор школы под Курском порвал ухо ученику за отказ снять серьгу

Ученик одной из школ в Курской области обратился в полицию после того, как директор порвал ему ухо за отказ вынуть серьгу. Об этом пострадавший рассказал Telegram-каналу «Подъем».

Инцидент произошел в Ивановской школе в Рыльском районе. По словам пострадавшего, директор сначала просто угрожал вырвать серьгу, но на отказ ее снять разгневался и резко дернул молодого человека за ухо.

«Второго [сентября] я пришел в школу, только зашел на порог, и мне сказали, что меня ждет директор. Я зашел к нему в кабинет, и он говорит: «Давай снимай, чтобы мы с тобой не ссорились». На следующий день приходит мама к нему, он говорит: «Если он не снимет, я вырву ее лично», — рассказал восьмиклассник.

Когда директор дернул за серьгу, он оскорбил школьника нецензурным сравнением. В ухе «что-то хрустнуло», а сейчас там открытая рана, пожаловался подросток.

Региональная прокуратора сообщила, что уже проверяет информацию о случившемся.

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