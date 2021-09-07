Мизулина считает, что химическая кастрация педофилов не обезопасит общество

Председатель подкомитета по гражданскому и семейному праву комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина прокомментировала ТАСС выдвинутые после недавнего убийства двух девочек предложения о принудительной кастрации педофилов.

«Химическая кастрация как таковая не делает их безопасными для детей. Это больные люди, и они чаще всего прекрасно осознают, что делают», — сказала Мизулина.

Сенатор считает, что в данном случае поможет «контроль общества или специальных структур» за педофилами.

«Если они знают, что их контролируют, то тогда и они себя контролируют», — пояснила Мизулина свою мысль.

Она также напомнила, что в Совете Федерации есть рабочая группа по подготовке законодательных предложений, направленных на пресечение преступлений людьми с расстройствами сексуальных предпочтений, которая уже предлагала ряд мер, в том числе по административному надзору за отбывшими наказание за преступления сексуального характера в отношении детей. Однако их не поддержали.

Сенатор подчеркнула, что «если будет дано такое поручение», подобные предложения могут оперативно подготовить и внести в Госдуму.

7 сентября в городе Киселевск в Кемеровской области нашли тела двух десятилетних школьниц, которые пропали накануне. Подозреваемого в похищении детей Виктора Пестерникова задержали. Мужчина признался в изнасиловании и убийстве девочек и показал место, где было совершено преступление. В Следственном комитет России завели уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетних).

После произошедшего первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил, что за тяжкие преступления против детей необходимо вводить пожизненное заключение, педофилов следует подвергать обязательной принудительной химической кастрации.