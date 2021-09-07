Адвокат журналиста Ивана Сафронова уехал из России

Адвокат Иван Павлов, известный участием в делах журналиста Ивана Сафронова и топ-менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан, переехал из России в Грузию. Об этом сказано в заявлении юриста, его слова приводит ТАСС.

«Теперь я эмигрант. Пока в Грузии — стране, с которой меня многое связывает. Здесь родилась моя мама, похоронен мой дед, здесь я прожил три года в детстве, ходил в школу», — отметил Павлов.

По его словам, отъезд из России связан с уголовным преследованием. Павлов напомнил, что по решению суда ему запрещено пользоваться средствами связи и Интернетом, общаться с подзащитным и с некоторыми коллегами, что делает его работу неэффективной.

«Запреты не касались лишь одного — возможности уехать из страны. Это был знак, указывающий на выход. На то, чтобы найти для своих подзащитных надежных адвокатов, которые продолжат работать в России, ушел не один месяц», — подчеркнул адвокат.

Павлов также добавил, что свое будущее он связывает с Россией, а его отъезд — это временная мера.

Ранее руководство адвокатского объединения «Команда 29», созданное Павловым, приняло решение о самороспуске в связи с претензиями, предъявленными прокуратурой и Роскомнадзором. Объединение специализировалось на делах о разглашении государственной тайны. В последнее время Павлов защищал журналиста, советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.

В отношении самого Павлова также начато расследование. В день продления ареста Сафронову у адвоката был проведен обыск в гостиничном номере отеля в рамках уголовного дела по статье «Разглашение данных предварительного расследования».