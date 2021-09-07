В Госдуме предложили отменить мораторий на смертную казнь для педофилов

В России необходимо вернуть смертную казнь для педофилов, несмотря на позицию Совета Европы, заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета ГД по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов, комментируя убийство двух 10-летних школьниц в Киселевске мужчиной, ранее судимым за педофилию.

«Мы считаем, что педофилам и террористам, педофилам-убийцам надо назначать смертную казнь, отменять мораторий на смертную казнь независимо от позиции Совета Европы, ориентироваться на свои ситуации в стране и возвращать смертную казнь. Таких негодяев необходимо казнить», — сказал он.

По словам депутата, решение об отмене моратория на смертную казнь в России будет зависеть от нового состава Государственной Думы.

«Мы будем настаивать на этом. Дальше все будет зависеть от состава Госдумы», — заключил он.

Ранее стало известно, что подозреваемый в похищении двух девочек в городе Киселевск Кемеровской области Виктор Пестерников задержан, он сознался в совершенном убийстве и показал место преступления.