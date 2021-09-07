В прокуратуре сообщили, что приговор бизнесмену Быкову не будет обжалован

В красноярской прокуратуре заявили, что сторона обвинения не будет обжаловать приговор бизнесмену Анатолию Быкову, передает РИА «Новости».

«Нет», — сказала представитель прокуратуры, отвечая на вопрос, будет ли обжалован приговор.

Она добавила, что суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя о вынесении частных постановлений в адрес адвокатской палаты в связи с нарушениями закона, которые связаны с оказанием незаконного воздействия на суд присяжных заседателей.

Как сообщалось, предприниматель получил 13 лет тюрьмы.

В сентябре 2020 года Быкову предъявили окончательное обвинение в организации убийства двух лиц 26-летней давности. Согласно версии следствия, Быков был причастен к убийствам Кирилла Войтенко и Александра Наумова. Преступления были совершены летом 1994 года. Убийство было осуществлено в результате конфликта между Быковым и Наумовым, уверены следователи. По их данным, после конфликта перед автомобилем, в котором ехал Анатолий Быков, произошел взрыв. Бизнесмен решил, что за организацией покушения стоят Наумов и Войтенко.

В конце августа этого года суд присяжных в Красноярске признал виновным Быкова в организации убийств.