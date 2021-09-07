Украинский медик назвала полезные свойства сала

Известная на Украине врач-иммунолог, генетик и диетолог Людмила Гончарова заявила, что употребление сала и включение его в рацион может быть полезным. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам медика, данный продукт способен повлиять на омоложение организма.

«Так как сало является структурным материалом для построения жиров, участвующих в нашем омоложении, то можно сказать, что наша молодость напрямую зависит от насыщенных жирных кислот, то есть сала», — уточнила Гончарова.

Она обратила внимание, что жир от сала не идет в набор веса, а вовсе становится строительным материалом для гормонов человека.

«Это является защитой от вирусных инфекций», — сказала эксперт.

Кислоты, имеющиеся в сале, являются антиоксидантами и оказывают профилактическое противоопухолевое действие, заметила Гончарова.

Ранее доктор Александр Мясников предупредил о продукте, способном вызвать рак кишечника.