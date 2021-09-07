Бизнесмена Быкова приговорили к 13 годам колонии

Красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, которого признали виновным в организации в 1994 году убийств двух человек, по решению суда приговорили к 13 годам тюрьмы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«13 лет в колонии », — сказали в краевом суде.

В сентябре прошлого года Быкову предъявили окончательное обвинение в организации убийства двух лиц 26-летней давности. Согласно версии следствия, Быков был причастен к убийствам Кирилла Войтенко и Александра Наумова. Преступления были совершены летом 1994 года. Убийство было осуществлено в результате конфликта между Быковым и Наумовым, уверены следователи. По их данным, после конфликта перед автомобилем, в котором ехал Анатолий Быков, произошел взрыв. Бизнесмен решил, что за организацией покушения стоят Наумов и Войтенко.

Также в конце августа текущего года суд присяжных в Красноярске признал виновным Быкова в организации убийств.