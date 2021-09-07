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В Москве ограбили выводивший мышей для испытания вакцин от коронавируса институт

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В Москве был ограблен Институт биологии гена РАН, выводивший подопытных мышей для испытания вакцин против коронавируса. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источник в столичном ГУ МВД и источник в территориальном отделе полиции.

Согласно их данным, из института похитили около 4 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как рассказал источник, деньги были украдены еще 28 августа. По его словам, ночью неизвестный проник через окно в кабинеты научных сотрудников, после чего вскрыл сейфы и похитил деньги, принадлежащие заведующему лабораторией и двум главным научным сотрудникам института.

Институт биологии гена РАН — ведущий научно-исследовательским центр по изучению молекулярной и клеточной биологии. В данном учреждении исследуют различные аспекты функционирования генома и клетки.

Как сообщал Роспотребнадзор, в апреле 2020 года специалисты института совместно с центром вирусологии и биотехнологий «Вектор» Роспотребнадзора начали работы по выведению собственных гуманизированных мышей, чувствительных к заражению COVID-19. Такой вид мышей позволит изучать вакцины и лечебные препараты против коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы неизвестные украли свыше 157 млн рублей из банковских сейфов.

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