Онищенко объяснил, почему мужчины трудоспособного возраста умирают чаще женщин

Депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в интервью Life.ru объяснил, почему мужчины трудоспособного возрасту умирают чаще, чем женщины.

По словам парламентария, причина этого заключается в том, что женщины аккуратнее относятся к своему здоровью.

«Изначально мальчиков рождается больше, но к возрасту, когда человек создает семью, их не хватает. Мужской организм менее приспособлен к этой жизни», — добавил Онищенко, отметив, что женщины реже мужчин имеют вредные привычки.

Когда население подходит к 60-летнему рубежу, здоровье у мужчин из-за социальных причин хуже, чем у женщин, заключил депутат.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что главной причиной низкой продолжительности жизни в России является смертность среди трудоспособного населения. По ее словам, 80% смертей среди трудоспособного населения приходится на мужчин.