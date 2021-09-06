Больше половины детей в России сталкивались с травлей в школе

Более половины детей в РФ сталкивались с буллингом, при этом треть из них не рассказывает об этом, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. Ее слова передает ТАССhttps://tass.ru/.

«По результатам опросов 55% детей сталкивались с буллингом, это чаще, чем каждый второй. Только 39% детей не рассказывают об этом никому. То есть основная беда этой проблемы, травли — это ее латентность, когда взрослым не хватает времени, может быть, профессионализма и желания увидеть, что ребенок страдает по какой-либо причине. Это может обернуться очень большой бедой», — сказала Кузнецова.

Она уточнила, что после проведения проверок работы службы медиации в российских школах, обнаружилась формальность их функционирования и «печальная статистика».

По ее мнению, проблему может решить закон об укреплении воспитательной составляющей в системе образования, который инициирован президентом России Владимиром Путиным. Школьная жизнь должна быть наполнена не только стремлением сдать ЕГЭ на 100 баллов, она должна стать более комфортной, принимающей и человечной.

«Ведь образование — это обучение и воспитание, здесь нужно единство и школы и семьи, чтобы мы достигли главного результата — это не 100 баллов по экзамену, а счастье ребенка, чтобы он рос гармоничной личностью», — сказала омбудсмен.

Ранее в мониторинговом центре Российского фонда мира сообщили, что число случаев буллинга детей и подростков в сети за первое полугодие 2021 года выросло более чем в два раза. Как отметила детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец, кибербуллинг входит в тройку главных детских проблем.