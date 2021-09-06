Роскомнадзор заблокировал сайт «Умное голосование»

Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту «Умное голосование», так как он связан с экстремистской организацией, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Основанием для прекращения использования сайта является требование со стороны Генпрокуратуры ограничить доступ к ресурсам, связанным с ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов и запрещена в России).

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор обратился в Google с требованием прекратить техническую поддержку сайта Алексея Навального «Умное голосование».

Обращение было направлено после жалобы юриста Андрея Еланцева. По его словам, в качестве целей проекта организаторы заявляют определение избирательного участка пользователя сайта или помощь в том, чтобы сделать его наблюдателем на выборах. Однако сбор личных данных пользователей, которые они сами оставляют в созданной форме, специалист считает чрезмерным для обозначенных организаторами целей. Еланцев уточнил, что его жалобу Роскомнадзор рассматривал около месяца и по итогу направил требование Google прекратить техническую поддержку.