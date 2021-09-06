Литовские таможенники случайно уехали в Россию на поезде «Москва — Калининград»

Двое сотрудников литовской таможни случайно уехали в Россию, когда проводили досмотр поезда «Москва — Калининград», сообщает издание Sputnik Литва со ссылкой на Таможенную службу Литвы.

«Два сотрудника таможни Кибартайского железнодорожного поста случайно уехали в Калининградскую область. Об этом сообщает Таможенная служба Литвы. Инцидент произошел в пятницу около 13.00 (совпадает с мск). Таможенники досматривали почтовый вагон Москва – Калининград, когда поезд тронулся без разрешения вместе с сотрудниками ведомства», — рассказали в литовской таможне.

Инцидент произошел в 13.00 по мск, однако уже через час, в 14.00, двое литовских таможенников смогли вернуться домой, благодаря обращению литовского МИД и таможни к российскому представительству в Вильнюсе. В Таможенной службе Литвы заявили, что было начато расследование — без разрешения со стороны таможни поезд не имел права выезжать из Литвы.

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