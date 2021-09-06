Таиланд откроет Бангкок для вакцинированных туристов 1 октября

Заместитель генерального директора департамента информации МИД Таиланда Натапхану Нопхакун заявил, что правительство Таиланда откроет Бангкок и другие туристические зоны для вакцинированных иностранных туристов 1 октября. Об этом он сообщил на брифинге в Доме правительства в Бангкоке, передает РИА «Новости».

«Вслед за программами «Пхукетская песочница» и «Самуи плюс», которые продолжают работать, и уже принесли более 1,7 миллиарда бат, правительство планирует в ближайшее время по такой же схеме открыть пять направлений: Бангкок, провинции Чонбури, Пхутчабури, Прачуап Кирикхан и Чиангмай», — сказал он.

Ранее сообщалось, что власти Таиланда разрешили иностранцам, привитым российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V», въезд на остров Пхукет без последующего соблюдения карантина. В сообщении уточняется, что для въезда на территорию Таиланда в рамках указанных программ необходимо оформить разрешение на въезд в посольстве страны.