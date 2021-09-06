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Американские сатанисты начали бороться с запретом на аборты

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Hannah Grabenstein/AP

Американская организация «Храм Сатаны» будет бороться с ограничениями на аборты в штате Техас с помощью закона, разрешающего коренным индейцам использовать запрещенные вещества во время своих религиозных церемоний. Об этом сообщило издание San Antonio Current.

Религиозная организация подала в Управление еды и лекарств США (FDA) прошение о разрешении членам Храма доступа к медицинским веществам для стимуляции родов и вызова абортов на основании Закона о восстановлении религиозных свобод. Этот нормативно-правовой акт был создан в 1993 с целью разрешить индейским шаманам употреблять некоторые растения во время обрядов.

«Я уверен, что генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон, который, как известно, тратит много времени на составление пресс-релизов по вопросам религиозной свободы в других штатах, будет горд увидеть, что строгие нормы Техаса о религиозной свободе, которые он так громко отстаивает, помешают ограничивать ритуалы абортов в будущем излишними правительственными заслонами, предназначенными только для того, чтобы стыдить и унижать тех, кто хочет сделать аборт», — сообщил Люсьен Гривс, председатель и сооснователь Храма Сатаны.

Храм Сатаны создан в городе Салем в штате Массачусетс в 2012 году. Члены организации используют Сатану как символ, фокусируясь на борьбе с влиянием религии в американской политике.

С 1 сентября этого года в Техасе вступил в силу закон о запрете абортов после первого сердцебиения плода, что обычно происходит на шестой неделе беременности матери.

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