На Украине девушка пришла в школу с арбалетом и ранила двух учителей

В украинской Полтаве девушка с арбалетом ворвалась в школу №11 и ранила двух учителей. Об этом сообщает пресс-служба полтавской полиции.

Инцидент произошел утром 6 сентября. Для выяснения обстоятельств происшествия на место прибыла следственно-оперативная группа полиции.

Правоохранителям удалось установить личность злоумышленницы, ею оказалась местная девушка 2002 года рождения.

В настоящее время она дает показания следователям, обстоятельства и мотивы произошедшего устанавливаются.

Директор школы рассказала местному изданию, что девушка зашла в один из кабинетов на втором этаже и выстрелила в учительницу и замдиректора образовательного учреждения. Пострадавшие были госпитализированы.