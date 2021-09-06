Скончался свидетель крушения рейса MH17

Скончался один из свидетелей крушения рейса MH17 в Донбассе в 2014 году. Об этом заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс, передает РИА «Новости».

По его словам, суд получил ряд документов от следственного судьи, касающихся опросов трех свидетелей, отчетов экспертов, оценки следственного судьи отчетов Королевской военной академии Бельгии.

«Что касается свидетеля, известного как G9O81, нас уже информировали о том, что его ухудшающееся здоровье может вызвать трудности для его опроса, а сейчас нам сообщили, что этот свидетель скончался несколько недель назад», — сказал Стинхейс.

Ранее Стинхейс заявил, что вердикты по делу малайзийского Boeing могут быть вынесены 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года.

Слушания по делу о крушении MH17 в Нидерландах начались 7 июня, по существу возобновились 6 сентября в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол в пригороде Амстердама.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в 2014 году под Донецком. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения. Следствие утверждает, что Boeing сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего ВС России.