Прокуратура просит приговорить бизнесмена Быкова к почти 15 годам колонии

Прокуратура запросила для красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, признанного виновным в организации в 1994 году убийств двух человек, 14 лет и 11 месяцев колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

«Мы просили назначить наказание в виде 14 лет и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сказали в службе.

В сентябре прошлого года Быкову было предъявлено окончательное обвинение в организации убийства двух лиц 26-летней давности. По версии следствия, Быков причастен к убийствам Кирилла Войтенко и Александра Наумова, которые были совершены летом 1994 года. Убийство было совершено в результате конфликта между Быковым и Наумовым, считают следователи. По их данным, после конфликта перед автомобилем, в котором ехал Анатолий Быков, произошел взрыв. Бизнесмен решил, что за организацией покушения стоят Наумов и Войтенко.

31 августа суд присяжных в Красноярске признал виновным Быкова в организации убийств Войтенко и Наумова.