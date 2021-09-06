Инфекционист прокомментировал сообщения об опасности «мю»-штамма коронавируса

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что «мю»-штамм коронавируса не станет опаснее «дельты» и вероятнее всего не будет причиной эпидемии. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Предпосылок к тому, чтобы штамм «мю» вытеснил «дельту», сейчас нет. Можно теоретически рассуждать о любой линии коронавируса, что она может быть более опасна, легче будет обходить иммунитет. Коронавирус всегда будет мутировать в ту сторону, чтобы обходить антитела и иммунитет», — сказал он.

Тимаков подчеркнул, что сейчас ВОЗ только наблюдает за новым штаммом, при этом он не вызывает обеспокоенность у организации.

Ранее сообщалось, что, по мнению американских специалистов, «мю»-штамм коронавируса способен обходить защиту, которую формируют определенные антитела. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

По его словам, в настоящее время специалисты проверяют, станет ли данная разновидность коронавирусной инфекции преобладающей в США.