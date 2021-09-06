Минздрав: новая схема лечения коронавируса может появиться в следующих рекомендациях

Первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко заявил, что альтернативная схема лечения коронавируса может появиться в 12-й версии методических рекомендаций Минздрава. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, речь идет о препаратах, недавно получивших регистрацию, а также о лекарстве офф-лейбла, в инструкции к которым пока не прописана помощь при COVID-19, но есть данные об этом.

В настоящее время пациентов с коронавирусом в России лечат согласно 11-й версии методических рекомендаций, выпущенной в мае 2021 года.

В августе Минздрав выпустил новые методические рекомендации по порядку проведения вакцинации от коронавируса. Обновленная версия документа содержит расширенный раздел, посвященный проведению вакцинации пациентов с ВИЧ-положительным статусом.