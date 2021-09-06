Минск уведомил посольство РФ о задержании россиянки по обвинению в клевете на Лукашенко

В российском посольстве в Минске подтвердили задержание гражданки РФ в Бресте Ирины Викхольм, обвиняемой в клевете в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС.

«Белорусская сторона в установленном порядке уведомила о задержании гражданки России. Ирина Викхольм сама не обращалась с просьбой о встрече с консулом, тем не менее мы запросили консульский доступ, и представители генконсульства РФ в Бресте встречались с данной гражданкой», — рассказал пресс-службе диппредставительства.

Ранее правозащитный центр «Весна» сообщал, что Викхольм задержали еще в мае – после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, но известно об этом стало только в сентябре. Все это время она находилась в брестском СИЗО. Женщине грозит до шести лет лишения свободы из-за размещения в своем Twitter публикации, содержащей фотографию Лукашенко и «клеветнические сведения о совершении им акта терроризма и авиапиратства».

В настоящее время в Белоруссии под домашним арестом находится россиянка София Сапега. Ее обвиняют по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Она была задержана 23 мая вместе с основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем при экстренной посадке самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске, который следовал из Афин в Вильнюс. Инцидент вызвал международный скандал.

По данным источника, Сапегу могут помиловать после суда.