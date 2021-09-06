Аллею почетных захоронений разгромили в Южно-Сахалинске

В одном из кладбищ Южно-Сахалинска неизвестные повредили 24 надгробия. Об этом сообщает Sakhalin.info.

Отмечается, что к произошедшему может быть причастна женщина, которая попала на камеру видеонаблюдения. Инцидент произошел на кладбищенском комплексе №3 в ночь на 6 сентября.

В настоящее время правоохранители с помощью системы «Умный город» устанавливают местонахождение вандала.

В муниципальном бюджетном учреждении «Бюро ритуальных услуг» сообщили, что на кладбище уже осуществили замену поломанных крестов, на поврежденных могилах наведен порядок.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области, в районе деревни Семеновское, неизвестные повредили 33 надгробия на кладбище. Было возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий».