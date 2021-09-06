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В Петербурге мужчина поджег вход в здание суда

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге мужчина облил горючей жидкостью и поджег вход в здание Московского районного суда. Об этом сообщает портал 78 со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В результате поджога загорелась дверь дома 129 по Московскому проспекту — там расположены администрация Московского района и районный суд.

По словам очевидца произошедшего, пламя вспыхнуло под вывеской суда. Сейчас пожар потушен, незначительно пострадала одна из створок двери.

На место прибыли полицейские, им удалось задержать нарушителя практически на месте — мужчина направлялся в сторону станции метро «Электросила».

Иные подробности случившегося не приводятся.

Ранее сообщалось, что в Петербурге голый мужчина решил поджечь себя в магазине. По предварительной информации, мужчина был в состоянии наркотического опьянения.

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