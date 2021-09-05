В Москве на парковке нашли тело иностранца с кирпичом во рту

На западе Москвы прохожий обнаружил погибшего мужчину с куском кирпича во рту, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, тело 31-летнего мужчины со ссадинами на голове и гематомами на руках было найдено на парковке около Очаковского завода. Во рту у погибшего оказался кусок кирпича.

Предположительно, погибший родом из Узбекистана, смерть наступила примерно за двое суток до обнаружения тела.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося. Иные подробности не сообщаются.

Ранее сообщалось, что тела россиянки и двух ее детей нашли в квартире через месяц после убийства. По версии следствия. убийство совершил 27-летний сожитель погибшей. Мужчину задержали, мотив преступления уточняется.