В Иркутской области заключенные напали на надзирателя

Заключенные напали на надзирателя в одной из исправительных колоний в городе Ангарск в Иркутской области, сообщает «РЕН ТВ».

Инцидент произошел 3 сентября, когда находившийся на КПП сотрудник ФСИН заметил, что один из заключенных вылез из-под забора и попытался скрыться. Когда надзирателю удалось задержать заключенного, к нему подбежали еще три осужденных и помогли первому освободиться. После этого все четверо скрылись.

По предварительной информации, их задержали на территории исправительной колонии.

Ранее сообщалось, что пять подсудимых сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в Московской области. По данным СМИ, среди сбежавших заключенных — опасный убийца, проходящий по делу о громком заказном покушении на бизнесмена. Побег из СИЗО произошел глубокой ночью — в промежутке с 2.30 до 5.30.