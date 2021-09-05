Мужчина застрелил четырех человек во Флориде, включая младенца

Мужчина, признавшийся в употреблении запрещенных веществ, застрелил четырех человек в американском штате Флорида, сообщил шериф округа Полк Грэйди Джадд на своей странице в Facebook.

После поступления звонков о том, что в округе была открыта стрельба, правоохранители обнаружили на месте неизвестного мужчину в бронежилете. Он вступил в перестрелку с полицейскими, но после сдался и вышел с поднятыми руками.

В это время правоохранители, осматривая один из домов, обнаружили раненую 11-летнюю девочку, а также убитых мужчину, женщину и младенца у нее на руках. Еще одну жертву нашли в соседнем доме.

По данным шерифа, злоумышленник — 33-летний Брайн Райли, который в прошлом служил в морской пехоте: 4 года на службе и 3 года он провел в запасе. Мужчина участвовал в боевых действиях в Ираке в 2008 году, а также в Афганистане — с 2009 по 2010 год.

Ранее во Флориде в результате массовой стрельбы в округе Майами-Дейд погибли по меньшей мере два человека и от 20 до 25 пострадали. Трое неизвестных в ночное время приехали на автомобиле на площадку, арендованную под концерт, и открыли огонь по людям из автоматов и пистолетов.

27 мая президент США Джо Байден призывал конгресс страны прекратить «эпидемию насилия с применением огнестрельного оружия». Поводом для его заявления стала стрельба в Сан-Хосе, штат Калифорния, при которой погибли восемь человек, еще несколько пострадали.