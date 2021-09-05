В Москве обеспокоены судьбой россиян в Гвинее

В Гвинее, где предположительно произошел путч, находятся технические специалисты из России, заявил РИА «Новости» депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик.

«Я намерен обратиться в Министерство иностранных дел РФ с просьбой в срочном порядке организовать зеленый коридор и вытащить наших соотечественников до того, как они станут заложниками нестабильной ситуации в этой стране», — сказал депутат.

По его словам, там сейчас находятся десятки российских специалистов. При этом ситуация в стране, считает он, «не просто нестабильна, а по-настоящему опасна».

«Как себя поведут мятежники прогнозировать сложно, поэтому мы должны обезопасить своих граждан от любых потенциальных угроз», — подчеркнул Белик.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, в своем Telegram-канале призвала находящихся в Гвинее россиян не покидать места проживания.

Ранее сообщалось, что минобороны Гвинеи начало операции против мятежников, которые атаковали президентский дворец в Конакри.

При этом в оборонном ведомстве ничего не сказали о местонахождении главы государства, в то время как лидер мятежников полковник Мамади Думбуя ранее объявил, что президент Конде арестован и находится в руках у подчиняющихся ему подразделений.

5 сентября в столице Гвинейской Республики стали появляться сообщения об интенсивной стрельбе около президентского дворца. По данным местной прессы, за попыткой путча стоят представители группы сил спецназначения, которые вступили в столкновение с охраной президента Альфы Конде. Возглавляет группу мятежников полковник Мамади Думбуя, ранее проходивший службу во французском Иностранном легионе.