В результате схода грунта на пляже под Севастополем пострадали два человека

В результате схода грунта на побережье в районе поселка Любимовка под Севастополем пострадали двое человек, сообщили в региональном управлении МЧС.

«Пострадали двое отдыхающих — мужчина и женщина. Сотрудники МЧС оказали людям первую помощь, после чего сразу же транспортировали их к медицинской карете», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на место схода грунта были направлены 11 человек личного состава МЧС и 3 единицы техники. Всего было привлечено 30 человек и 9 единиц техники.

В середине августа из-за сильных дождей в селе Красногорка в Крыму оказались подтоплены 25 частных домов и 80 придомовых территорий, а в Симферопольском районе вода залила домовладения и участок трассы Симферополь – Ялта. Шесть человек, в том числе ребенка, эвакуировали. В Ялте было объявлено штормовое предупреждение.

В июне мощный циклон привел к тому, что на территории Крыма выпала двухмесячная норма осадков — в последний раз такие аномалии были зафиксированы в регионе 99 лет назад. В первый день тропических ливней особенно пострадал восток полуострова, где около 300 зданий и центральных улиц Керчи и близлежащих районов оказались затоплены. По всему Крыму было объявлено штормовое предупреждение и введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за угрозы продолжения дождей и шквалистого ветра.