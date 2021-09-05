Белорусский комбинат раскритиковали за упаковку с темнокожим мальчиком

Рогачевский молочноконсервный комбинат провел ребрендинг упаковок своей сгущенки. Одна из них – этикетка вареной сгущенки с кофе – вызвала недовольство пользователей социальных сетей из-за изображения темнокожего мальчика.

Пользователи Twitter называют подобные изображения расизмом.

Сами производители закрыли комментарии к посту о ребрендинге в Instagram, а в комментарии изданию Zerkalo заявили, что подобного смысла «не закладывали».

«Мы понимаем реакцию нашего потребителя. Но, думаем, это первое впечатление <...> Этого продукта пока нет в продаже, но, полагаем, как только наши потребители его попробуют, они немного скорректируют свое мнение», — заявили на предприятии, добавляя, что продукт должен появиться на рынке в ближайшее время.

Ранее в сети возмутились из-за футболок с падающими с самолета людьми, которые продавались в интернете за £12 ($16). На них была нанесена надпись «Kabul Skydiving Club, Est 2021» («Кабульский клуб парашютистов, основан в 2021»), рядом с ней — силуэты американского самолета C-17 и падающих с него людей.

Компания, выпускающая футболки, заявляет, что стремится производить одежду, которая «отражает последние тенденции». В анонсе продавцы говорят, что смерть «стала вирусной в интернете».