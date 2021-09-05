СМИ: на пропавшем в Каспийском море катере могут находиться трое детей

Четверо взрослых и трое детей находятся на борту катера, который перестал выходить на связь после выхода в Каспийское море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Информации точной пока нет, но тот человек, который звонил [и заявил о пропаже группы], сообщил, что там четверо взрослых и трое детей», — рассказал источник.

По его словам, звонок поступил из Санкт-Петербурга, где находится порт приписки катера.

Ранее сообщалось, что судно вышло из порта Оля в Астраханской области и направилось в порт Махачкала. Однако вскоре после выхода в Каспийское море с катером была потеряна связь.

Также было принято решение о проведении поисков: всем организациям, имеющим силы и средства для их проведения, была передана информация о судне.

В МЧС по Астраханской области уточнили, что последний раз на связь пассажиры катера выходили 31 августа, а после родственники не смогли с ними связаться. Кроме того, в ведомстве рассказали, что группа в количестве 7 человек передвигалась на катере «Корвет-750-А».