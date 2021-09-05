Актер Александр Соколовский подал в суд на McDonald's после оскорблений в свой адрес

Актер Александр Соколовский подал в суд на сеть закусочных McDonald's после того, как во время заказа работник заведения оскорбила его, сообщает Mash.

Вечером, 6 января, Соколовский вместе с женой заехали в McDonald's на Волгоградском проспекте в Москве и заказали молочные коктейли. Приняв заказ, сотрудник «Макавто» забыл выключить микрофон и передал коллегам заказ, обозвав при этом клиентов с использованием нецензурной лексики. Опешив от произошедшего, Александр и его супруга написали на заведение жалобу.

Полученный ответ чету не удовлетворил и 31 марта Соколовский направил в McDonald's претензию о досудебном урегулировании спора. Так и не получив ответа, Александр подал в суд на компанию, требуя возместить моральный вред, который актер оценил в 1 млн рублей.

Ранее россиянка подала в суд исковое заявление на McDonald's из-за оскорбления чувств верующих.