Погоня местных жителей за пьяным водителем в Норильске попала на видео

Правоохранительные органы задержали нетрезвого водителя, который пытался скрыться от полиции во дворах. Видеоролик инцидента появился в местном Telegram-канале.

Как сообщают местные жители в комментариях под публикацией, нарушитель «ездил на разбитой машине вокруг двора» с открытым капотом. Затем он выпрыгнул из автомобиля и попытался убежать от правоохранителей, после чего к попыткам поймать злоумышленника подключились местные жители. Общими силами нарушителя удалось поймать, его доставили в отделение.

Ранее в Тюмени 45-летнего водителя в четвертый раз осудили за пьяное вождение. В первый раз его оштрафовали на 200 тыс. руб., во второй — приговорили к условному сроку, в третий раз водитель был заключен под стражу с лишением прав. В четвертый раз суд назначил нарушителю приговор в виде одного года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на три года.