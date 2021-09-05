Чубайс рассказал, как повысить зарплаты и пенсии россиян

Спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс заявил, если экономика страны пойдет по «зеленому пути», который предполагает бережное использование природных ресурсов, то это увеличит зарплаты и пенсии граждан. Видео с выступлением с Восточного экономического форума политик опубликовал на своей странице в Facebook.

«<…> Если мы хотим обеспечить темпы роста российской экономики выше среднемировых, если мы хотим, чтобы у нас пенсионеры получали большие пенсии, а бюджетники большие зарплаты, армия оснащалась современным оружием, да, наконец, чтоб просто вес страны в мире возрастал, для этого на планете в XXI веке есть один единственный путь – он называется «зеленый». Другого пути нет и не будет», — выступил Чубайс.

Он добавил, что экстенсивное расширение экономики стало невозможным, а реального роста можно достичь только через рациональное использование имеющихся ресурсов. В частности, Чубайс предложил закупать у Европы углеводородное топливо.

Ранее Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов заявил, что благодаря ликвидации девяти опасных объектов и 14 крупных свалок в 2021 году станет возможным улучшить уровень жизни до 3 млн человек.