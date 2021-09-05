Врачи из Косово достали из мужчины проглоченный телефон Nokia

Мужчине из Косово каким-то образом удалось проглотить телефон Nokia 3310, вытащить его помогли врачи из Приштины. Об этом сообщает Metro.

В публикации отмечается, что к медикам обратился 33-летний мужчина, который пожаловался на то, что у него в животе застрял телефон. Мобильник был слишком большим, чтобы желудок смог его переварить. Но при этом организм мужчины подвергался опасности – из телефона могла вытечь аккумуляторная кислота.

Врачам удалось вытащить телефон, разделив его на три части с помощью эндоскопии.

Руководитель медицинской бригады Скендер Теляку отметил, что осложнений после процедуры не было.

Ранее голландский турист, чье имя не раскрывается, скончался в Барселоне из-за того, что проглотил ключи от машины.

Отмечается, что испуганный голландец вбежал в супермаркет в округе Сарриа, и, по всей видимости, попросил о помощи. Однако сотрудники магазина не поняли, что он говорит, и вызвали полицию, сославшись на то, что человек «ведет себя неадекватно, находится в очевидном состоянии ажитации и мешает работе», после чего сотрудники правопорядка скрутили мужчину и вывели из заведения.