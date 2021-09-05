Министр транспорта США и его партнер впервые стали родителями

Министр транспорта Соединенных Штатов Пит Буттиджич заявил, что он и его партнер Частен стали отцами. Об этом сообщается в Twitter-профиле американского чиновника.

«Мы с Частеном очень благодарны за все добрые пожелания с тех пор, как впервые поделились новостью о том, что мы становимся родителями», — написал Буттиджич.

Также он поприветствовал Пенелопу Роуз и Джозефа Августа Буттиджича в их семье.

По информации CNN, в прошлом месяце Буттиджич объявил, что он и Частен, бывший учитель, готовятся впервые стать родителями.

«Процедура еще не завершена, и мы благодарны за любовь, поддержку и уважение к нашей частной жизни, которые нам были предложены», — говорил ранее министр транспорта.

Пара, которая состоит в браке с 2018 года, до этого пыталась усыновить ребенка в течение года.

Пит Буттиджич был назначен главой департамента транспорта в 2021 году. Это первый случай в истории США, когда пост министра президент страны предложил открытому гею. Американский сенат утвердил кандидатуру министра.

При этом сам Буттиджич открыто заявил о своей ориентации еще в 2015 году. В 2019 году он также баллотировался на пост 46-го главы США и на первых внутрипартийных выборах даже обошел Джо Байдена и сенатора Берни Сандерса.