Посольство РФ в Гвинее призвало проживающих в республике россиян не покидать дома

Посольство РФ в Гвинее призвало россиян, проживающих в этой стране, не покидать свои дома из-за резкого обострения внутриполитической ситуации в республике, говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице дипмиссии в Facebook.

«Уважаемые граждане России, проживающие в Гвинее! В связи с резким обострением 5 сентября внутриполитической ситуации в Гвинейской Республике, в частности в столице – городе Конакри, призываем вас не покидать места проживания. В случае экстренной необходимости обращаться в Посольство», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Гвинейской Республике 5 сентября была предпринята попытка государственного переворота. По предварительным данным, с раннего утра около президентского дворца продолжается интенсивная стрельба. В попытке захвата власти участвуют группировки спецназа.

Президент Гвинеи Альфа Конде сейчас в безопасности и под защитой гвардии. Согласно неподтвержденным сведениям, попытались устроить путч представители элитного армейского подразделения.