Московский суд запретил Google и «Яндексу» отображать фразу «Умное голосование» в поиске

Арбитражный суд Москвы запретил Google и «Яндексу» показывать в поисковой выдаче словосочетание «умное голосование». Об этом говорится в решении суда от 3 сентября 2021 года.

Отмечается, что иск подала компания из Невинномысска «ВулИнтерТрейд», которая в августе 2021 года зарегистрировала на себя товарный знак «Умное голосование». Суд нашел требования фирмы о запрете использования словосочетания законными.

«Запретить оператору поисковой системы Компании Google, LLC использовать обозначение «Умное голосование» в поисковой выдаче принадлежащей ей поисковой системе в качестве одного из ключевых слов поиска», — сказано в тексте документа.

Аналогичная формулировка запрета в отношении Яндекса также приводится в решении суда.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор обратился в Google с требованием прекратить техническую поддержку сайта Алексея Навального «Умное голосование».