Два теплохода столкнулись на Неве

В акватории Невы в Санкт-Петербурге столкнулось два прогулочных судна — «Гулливер» и «Дунаевский». Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел ночью 5 сентября.

«По предварительным данным следствия, в ночное время сегодня прогулочный теплоход «Гулливер» с 32 пассажирами на борту вышел с причала набережной реки Мойки. При движении в районе Петропавловской крепости капитан судна предупредил по рации капитана двигающегося рядом теплохода «Дунаевский» о совершении маневра, однако столкновения избежать не удалось», — говорится в сообщении.

Пассажиров теплохода эвакуировали на плавучий понтон, сообщили в СК. За медицинской помощью никто из них не обращался.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия, теплоходы, а также опрашивают капитанов, пассажиров, очевидцев ЧП.

Специалисты устанавливают все обстоятельства столкновения теплоходов, чтобы точно определить причину происшествия и сумму ущерба.

В середине июня в Петербурге, в акватории реки Средней Невки столкнулись теплоход «Нева-1» и маломерное судно. В результате столкновения маломерное судно, на котором находилось шесть человек, затонуло, пассажиры не пострадали и были доставлены спасателями на берег.