Бывшего узника Гуантанамо из России могут депортировать на родину

Равиля Мингазова, гражданина России, бывшего узника тюрьмы Гуантанамо, могут депортировать на родину из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает The Washington Post.

Мингазов содержался в Гуантанамо на протяжении 15 лет без предъявления обвинения, однако после этого, в 2017 году, он был передан ОАЭ, где также продолжает находиться под стражей. Равиль Мингазов остался последним из россиян, которые находились под стражей в Гуантанамо.

Информация о том, что Мингазова планируют депортировать в Россию, появилась от его адвоката, Гэри Томпсона, который заявил, что «российские власти, похоже, готовятся к возвращению Мингазова».

В российском посольстве в ОАЭ не дали комментарий по поводу депортации Мингазова.

В Соединенных Штатах Равиля Мингазова подозревали в участии в войне в Афганистане на стороне движения «Талибан (организация запрещена в России)».

Ранее в Киргизию из России депортировали группу нарушителей.