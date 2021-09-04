В отношении устроившей дебош на рейсе Москва — Анталия составили протокол

На пассажирку, которая устроила дебош на рейсе Москва — Анталия, составили административный протокол, передает РЕН ТВ.

В отношении 36-летней женщины был составлен протокол о мелком хулиганстве. Ее уже отпустили из отдела полиции.

Задержанной оказалась столичная бизнесвумен, которая занимается кейтерингом на свадьбах и других праздничных мероприятиях. В своем Instagram-аккаунте она отметила, что намерена «жить в своей правде». Женщина также заявила, что авиакомпании, экипаж которой вызвал на нее полицию, «не оставить этот беспредел просто так».

Ранее стало известно, что в Москве женщина устроила дебош на рейсе, который должен был вылететь в турецкую Анталию. Причиной конфликта якобы стала просьба надеть маску.

В результате из-за поведения пассажирки отправка на курорт была задержана. Ждали вылета из российской столицы порядка 400 человек.

На место прибыли полицейские, пассажиры встретили их аплодисментами.