Под Тверью бездомной женщине подарили найденное на помойке золото

Жительница Санкт-Петербурга Инга нашла на помойке золотые украшения, часть которых подарила людям, оказавшимся на улице. Об этом сообщается в сообществе социальной сети «ВКонтакте».

В записи отмечается, что украшения были низкокачественными — золото низкой пробы. Часть «клада» петербурженка продала, а деньги потратила на покупку ограды для могилы супруга. Оставшиеся украшения она раздала участникам группы.

В частности Инга отправила в Тверскую область золотые сережки, кольцо и колье. «Это посылка к дню рождению Тамары, бездомной женщины, она переехала жить на ферму под Тверь».

Участники сообщества переписываются с ней через мессенджер WhatsApp, чтобы поддержать ее на новом месте, говорится в публикации.

Ранее в центре помощи бездомным людям и людям в трудной ситуации «Дом друзей» предложили расселять оказавшихся на улице россиян в общежития, где они будут находиться под присмотром до тех пор, пока не научатся жить самостоятельно.