В РАН рассказали о разработке месторождения «космических» алмазов

Глава Российской академии наук Александр Сергеев рассказал в интервью РИА «Новости» о начале реализации проекта добычи технических алмазов в Якутии, которые появились после падения метеорита.

«Привлекли туда наши крупные компании, связанные этим новым взглядом на кладовые Якутии, и сформулировали несколько предложений, они сейчас начали реализовываться, появляются инвесторы. Одно из самых интересных месторождений там, это месторождение, которое условно называют технических алмазов, они не ювелирные», — сказал Сергеев.

Он добавил, что речь идет о Попигайском месторождении, которое располагается на границе республики Саха и Красноярского края.

Алмазы появились в этом месте, когда туда упал метеорит, отметил руководитель РАН. По его словам, запасы полезного ископаемого оцениваются в несколько триллионов карат.

Заявление было сделано на Восточном экономическом форуме, который проходит с 2 по 4 сентября во Владивостоке.

Ранее в Якутии нашли уникальный алмаз-матрешку — внутри камня свободно перемещается еще один алмаз.