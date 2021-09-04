Интерьер вертолета Путина сняли на видео

Вертолет президента России Владимира Путина показали на видео. Соответствующий ролик был опубликован в Telegram-канале «Пул 3».

На видео видно, как российский лидер поднимается на борт воздушного судна. Его приветствует командир вертолета.

Следующие кадры были сняты уже внутри летательного аппарата. Там вместе с главой государства находится глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

На видео показано, как они сидят напротив друг друга в креслах. При этом сопровождающие Путина размещаются на диване, расположенном с правой стороны воздушного судна. Рогозин показывает политику изображения, которые, предположительно, были сделаны из космоса.

«Скромно и тесно», — описали интерьер вертолета авторы Telegram-канала.

Ранее Путина засняли за работой во время полета на саммит с президентом США Джо Байденом, который прошел минувшим летом в Женеве.