В Великобритании готовы начать вакцинацию подростков от COVID-19

Власти Великобритании готовы приступить к вакцинации подростков 12-15 лет от COVID-19 на следующей неделе. Об этом сообщает издание The Times & The Sunday Times.

Главный санитарный врач Англии Крис Уитти может рекомендовать прививки для подростков уже в ближайшие дни.

При этом профильный экспертный совет воздержался от такой рекомендации в очередном промежуточном докладе, представленном 3 сентября.

Совместный комитет по вакцинации и иммунизации, являющийся консультативным органом при Минздраве страны, снова подчеркнул, что польза от прививки для здоровья детей будет невелика.

Также утверждалось, что в случае массовой вакцинации подростков только незначительно перевешиваются риски, касающиеся редких побочных эффектов после вакцинации против коронавируса.

Глава британского Минздрава Саджид Джавид поручил Уитти вновь изучить вопрос о вакцинации школьников.

Точная дата начала вакцинации британских подростков пока не называется.

Ранее сообщалось, что в Великобритании списки людей на третью дозу прививки изменили в пользу бедных.