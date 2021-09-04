Протестующие против митрополита СПЦ пробили кордон полицейских в Черногории

Участники акции протеста в Черногории, выступающие против интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия и приезда сербского патриарха Порфирия, смогли пробить полицейский кордон. Об этом сообщает местное телевидение.

Протестующие собрались на въезде в город Цетине, они также засыпали магистраль камнями.

«Группа граждан пробила полицейский кордон на окружной трассе на въезде в Цетине и рассыпала по ней камни… Затем был пробит кордон у пожарной станции, полиция применила спецсредства», — приводят слова одного из очевидцев.

Офис ООН в Черногории ранее выразил беспокойство из-за обострившейся ситуации на территории страны. Причиной стала накалившаяся ситуация вокруг интронизации митрополита СПЦ Иоанникия.

Интронизация в монастыре Рождества пресвятой Богородицы в Цетине, которая ожидалась 5 сентября, вызвала недовольство националистических кругов Черногории. В связи с чем движение, называющие себя «комитами», несколько раз проводило акции протеста перед объектами СПЦ.

Также сторонники президента Мило Джукановича выступали против интронации епископа Сербской православной церкви.