Реаниматолог рассказал, какие пациенты стали тяжелее переносить COVID-19

Врач-реаниматолог Гарик Саркисян из «ковидного» госпиталя в городе Волжском в Волгоградской области рассказал, что пациенты стали переносить коронавирус тяжелее. Об этом сообщает «РИА Новости».

Он подчеркнул, что в последнее время пациентов с тяжелыми случаями COVID-19 стало больше. В настоящее время в учреждении на лечении находятся в основном пожилые люди, которые имеют сопутствующие сердечные, эндокринные заболевания и сахарный диабет.

Кроме того, в госпиталь стали поступать беременные женщины и пациенты с острым коронарным синдромом.

По словам врача, один из главных моментов в процессе выздоровления состоит в том, чтобы пациент сам верил в то, что победит болезнь.

По последним данным, за сутки в России выявлено 18 780 случаев коронавируса, зафиксировано 796 летальных исходов, полностью выздоровели 18 737 человек. В Волгоградской области за минувшие сутки выявили 349 случаев COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о том, что рост заболеваемости COVID-19 зафиксирован в восьми российских регионах, еще в 47 субъектах уровень заболеваемости снижается.