Депутат Госдумы предложил увеличить прожиточный минимум

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев предложил увеличить прожиточный минимум до 25 тысяч рублей.

«Я бы увеличил прожиточный минимум до 25 тысяч рублей. 25 тысяч рублей инфляцию не разгонят и не ускорят. Это чуть выше нынешнего прожиточного минимума. Никто не бросится покупать квартиры, машины. Никто не будет кушать в два раза больше», — заявил он URA.RU.

Депутат считает, что текущий прожиточный минимум в России занижен. По его словам, если повышать сумму до 50-100 тысяч рублей, то это может оказать влияние на товарную массу, однако увеличение до 25 тысяч рублей не приведет к росту цен.

В настоящее время прожиточный минимум на душу населения составляет 11 653 рубля, для трудоспособных граждан — 12 702 рубля, ля пенсионеров — 10 022 рубля, для детей — 11 303 рубля.

В 2022 году прожиточный минимум на душу населения в России поднимется до 11 950 рублей.