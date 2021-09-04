Путин наградил ликвидаторов последствий лесных пожаров и паводков

Президент РФ Владимир Путин в субботу, 4 сентября, вручил государственные награды десяти участникам ликвидации последствий природных пожаров и паводков из разных регионов страны. Церемония состоялась в Благовещенске, сообщает ТАСС.

Глава государства наградил врача-специалиста и спасателя I класса Дмитрия Миронова из Амурской области медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В июне он лично эвакуировал 38 человек во время подтоплений в селе Черняево. Четверо пожарных были награждены медалью «За отвагу на пожаре». Александр Захаров из Тюменской области в мае был руководителем бригады спасателей, которая сумела пресечь распространение огня на арсенал склада Тюменского высшего военно-инженерного командного училища и таким образом предотвратить угрозу взрыва.

Медали также получили Александр Панов из Челябинской области, спасатели из Якутии Егор Захаров и Борис Кручинин. Двое сотрудников экстренных служб — Андрей Савватеев из Забайкальского края и Евгений Колесников — были удостоены медали «За спасение погибавших».

Государственные награды также получили члены авиационных и авиамобильных групп Андрей Синченко и Владислав Тен из Хабаровского края и Семен Пазынич из Якутии.

Ранее глава Минприроды РФ Александр Козлов назвал основную причину лесных пожаров в России, которые произошли с начала 2021 года.