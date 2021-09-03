В РПЦ поспорили об изменении жития митрополита Филиппа после слов Путина

Русская православная церковь (РПЦ) не намерена пересматривать жития святых. Об этом в своем Telegram-канале написал замуправделами Московской патриархии, епископ Зеленоградский Савва (Тутунов), передает РИА «Новости».

По его словам, каких-либо пересмотров житий святых «на повестке дня не стоит».

Таким образом, он не согласился со словами члена синодальной комиссии по канонизации святых и межсоборного присутствия Владислава Цыпина, который допустил, что житие святителя Филиппа может быть отредактировано, если версия о его смерти от рук Малюты Скуратова окажется неправдоподобной.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что существуют разные версии гибели митрополита Филиппа в 1569 году в Твери. Об этом он заявил в ответ на слова губернатора Тверской области Игоря Рудени о том, что священнослужителя убил Малюта Скуратов.

Речь о митрополите Филиппе зашла, когда глава региона во время встречи рассказал об инициативе передвинуть речной вокзал, построенный на месте снесенного в советские годы древнего Отроч монастыря.