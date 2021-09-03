Талибы* заявили, что полностью контролируют провинцию Панджшер

Представитель движения «Талибан (организация запрещена в России)» Билал Карими сообщил в своем Twitter, что талибы полностью контролируют афганскую провинцию Панджшер.

Он отметил, что Панджшер перешел под контроль «Исламского эмирата» (самоназвание политической системы талибов — «Газета.Ru»).

Как сообщил источник издания «Sputnik Афганистан», ожесточенные бои идут на перевале Хавак и в районе Шотол. По его словам, талибы в Панджшерское ущелье пока не вошли.

Ранее турецкая газета Yeni Safak писала, что «Талибан» взял под свой контроль Панджшер.

15 августа «Талибан» объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В Панджшерской долине на северо-востоке Афганистана развернуты силы сопротивления.

Как объяснил лидер Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд, они требуют, чтобы талибы обеспечили свободу и равноправие граждан и создали в республике инклюзивное правительство. Он подчеркнул, что в противном случае в провинции продолжится противостояние.

31 августа США объявили о завершении вывода своих войск из Афганистана. Президент США Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей, исходя из рекомендаций американских военных.